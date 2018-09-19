Скандальные вопросы рассматривали сегодня на сессии Одесского горсовета. Общественность просила у депутатов не допустить раздачу санаторных земель, которых в городе и так практически не осталось. Прислушались ли к этому народные избранники? Репортаж наших корреспондентов.

В центре внимания два одесских санатория: "Молдова" и "Красные зори". Коммерсанты хотят получить Землю под этими здравницами в аренду и просят депутатов дать добро на начало процедуры. У стен мэрии протестуют одесситы. Уверены: территории санаториев застроят высотками. Сейчас "Молдова" - это хороший парк возле пляжа "Аркадия" и действующие лечебные корпуса.

"Пять гектаров земли, около тысячи деревьев город пытается отдать в руки, в лапы застройщиков просто город уничтожают, строят каменное гетто", - говорит Ирина Тельпис, жительница Одессы.

А санаторий "Красные зори" - это четыре гектара на берегу моря. Землю под заброшенными корпусами хочет забрать малоизвестная киевская фирма. Местные жители возмущены. И просят депутатов прислушаться к их мнению.

"Сохранить именно зеленую зону для населения, для наших детей! Хотим парк, а не высотки", - говорит Ольга Чернецкая, жительница Одессы.

Некоторые депутаты поддержали протестующих. Предложили исключить скандальные вопросы из повестки дня и изучить ситуацию с санаториями детально: ведь, возможно, в будущем восстановить здравницы захотят инвесторы. А если землю отдать коммерсантам Сейчас потом будет поздно.

"Я более чем уверен, что на этом земельном участке окажется высотное строительство, которое, по закону, там просто быть не должно. Там появятся апартаменты, появятся какие-то другие законные уловки, которые позволят реализовать преступный план", - говорит Богдан Гиганов, депутат Одесского горсовета, "Оппозиционный блок".

Но все эти доводы услышаны не были. Большинством голосов горсовет разрешил частникам разработку проектов землеотводов. Люди, которые просили не делать этого, в сессионном зале - не могут сдержать слез.

"Как же так можно? Мы же, одесситы, просили оставить нам этот санаторий. Это просто унизительно для нас всех! Вы же все - люди! Куда ж вы смотрите", - говорит Ольга Чернецкая, жительница Одессы.

Еще один пикантный нюанс: решение относительно "Молдовы" может вызвать международный скандал. Дело в том, что официальный Кишинев считает имущественный комплекс санатория собственностью Республики Молдова. Перед сессией консул этой страны просил горсовет воздержаться от голосования. Какой будет теперь реакция диппредставительства - пока неизвестно.