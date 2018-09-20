На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Один український військовослужбовець поранений на Сході країни. Загалом за минулу добу російські найманці 5 разів атакували наші позиції. Це дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.
Бойовики гатили з великокаліберних мінометів та кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Найгарячіше було в районі Луганського, Невельського, Новотошківського та Кримського.
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