Це дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину

Один український військовослужбовець поранений на Сході країни. Загалом за минулу добу російські найманці 5 разів атакували наші позиції. Це дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.

Бойовики гатили з великокаліберних мінометів та кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Найгарячіше було в районі Луганського, Невельського, Новотошківського та Кримського.