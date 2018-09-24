Війна на Донбасі: поранили українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 17 разів обстріляли українські позиції. Застосовували й заборонені калібри. Атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Новолуганського, Авдіївки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Мінометним вогнем накрили позиції армійців на Світлодарські дузі. Звідти репортаж наших кореспондентів.
"Они нас накрыли минометом, но наши молодцы, они не сдались и не спрятались, молодцы отстреливались".
Це "Іванівна" - військовий медик і за сумісництвом старшина на одній із передових позицій наших армійців. Розповідає про воєнні будні. На цій ділянці українські бійці звели укріплення поблизу залізничного полотна. Місцевість усіяна свіжими вирвами. Ні дня без обстрілів.
"Да вчера они пострелушки устраивали и позавчера. Хлопцы уже терпят, терпят не отвечают, но тяжело, когда туман", - розповідає військовослужбовець Збройних сил України з позивним "Іванівна".
Перемир'я перемир'ям, та відповідати на ворожий вогонь доводиться. Інакше противник не вгамується. Бійці жартують - можуть дати бойовикам гідну відсіч. Ось із цього кулемета "Максим" - сорок четвертого року випуску. Хоч і не за стандартами НАТО, але надійний.
"Максим" очень удобный потому, что у него настильный полет пули и он насыпает очень хорошо, он как зернышки сеет".
А ось це - вже зброя серйозніша. Великокаліберний кулемет ВКВТ. Станина - розробка волонтерів. Прицільно б'є на півтора кілометра і наскрізь прошиває БТР.
"Это наш еще один весомый аргумент. Вот такие штучки это все волонтерское четырехкратный прицел производство Югославии. Калибр четырнадцать и пять".
А за якихось десять кілометрів від лінії фронту йде вже інша боротьба. Відновлення інфраструктури Донбасу. Військові зводять міст над залізницею. 2014 його підірвали російські найманці.
"На даний час проведені роботи з демонтажу конструкцій мосту, проведено укріплення конусів на девяносто пять відсотків залізобетоном, проводяться роботи з монтажу балок прогонової будови номер два, прогонові будови номер один і три вже встановлені", - говорить Василь Щербінін, полковник державної спеціальної служби транспорту.
Здати об'єкт в експлуатацію планують у листопаді нинішнього року. Це вже третій міст, який збудували наші військові за півтора року на Донбасі. Він має стратегічне значення - з'єднує дорогу Попасна-Бахмут з Луганщини на Донеччину.
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