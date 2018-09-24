Екологічно, сезонно і гуманно. Саме так хочуть харчуватися європейці. У Франції з цього приводу влаштовують мітинги, а в Швейцарії навіть вимагали оголосити референдум. Яку їжу бажають бачити в себе на столах жителі ЄС - з'ясовували наші кореспонденти.

"Вам немає чого робити біля мого магазину - йдіть, інакше це погано закінчиться".

Прийти в найжвавіший недільний ранок до м'ясного магазину з мертвим поросям на руках - це ще найменш агресивна форм протесту французьких активістів. Раніше вони вдавалися до більш жорстких методів - розбивали вітрини і обливали м'ясні лавки червоною фарбою.

Тепер влаштовують дрібні і масштабні мирні демонстрації. Виступають як проти промислових умов вирощування худоби та птиці, так і проти вживання м'яса в цілому.

"Ми хочемо сказати, що продавати мертвеччину - це не професія. Вбивати, відтинати голову, розчленовувати і патрати - це не професія. Це злочин", - говорить Алізі Деніс, активістка, зоозахисниця.

Але ж і м'ясники не всі однієї думки - ображається власник популярного в Парижі магазину, якому теж дісталося під час акції.

"Я теж не схвалюю промислову систему. Але я цим не займаюся. Ми, французькі майстри, є гарантами свідомого виробництва. Як кращий майстер Франції, запевняю вас - я за вживання меншої кількості м'яса, але вищої якості", - говорить Роман Лебойф, м'ясник.

Занепокоєні питанням якості їжі і швейцарці. Там напередодні провели референдум. Від влади вимагали відсилати до країн-імпортерів харчів - інспекторів з якості. Заборонити ввозити худобу, вирощену на великих промислових підприємствах. А ще сприяти продажу сезонної місцевої продукції.

"Ми повинні віддавати перевагу місцевій їжі, адже це заощаджує енергоресурси і не забруднює довкілля. Не потрібно привозити сюди полуницю до Різдва, щоб їсти що завгодно і коли завгодно. Треба поважати сезонні ритми", - каже Анна Гріє, жителька Швейцарії.

Це також мало б виручити місцевих фермерів. Адже за останні 20 років в країні зникло близько 30 тисяч ферм. Утім, налякана підвищенням цін та зменшенням асортименту більшість швейцарців на референдумі відкинула ці пропозиції.

"У нас зараз проблема через зростання цін люди стали їздити за покупками за кордон. До Франції, Німеччини. Щороку значні суми витрачають у сусідніх країнах, та й частину виробництва переводять туди", - говорить Бенуа Женекан, депутат парламенту Швейцарії.

Хай там як, а швейцарців питання якості їжі бентежить не на жарт - пункти про доступність місцевої та органічної продукції, захист фермерів хочуть внести до Конституції країни.