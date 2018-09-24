З самого ранку противник атакував Кримське та Широкине

Ранкові зведення з Донбасу: троє військових поранені минулої доби на передовій. Російські окупанти 35 разів обстріляли українські позиції. Застосовували й заборонені калібри.

Вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Луганського, Південного та Майорського. З БМП бойовики цілили по Гнутовому.

З самого ранку противник атакував Кримське та Широкине.