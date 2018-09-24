На Донбасі поранили українських військових [ Редактировать ]
Ранкові зведення з Донбасу: троє військових поранені минулої доби на передовій. Російські окупанти 35 разів обстріляли українські позиції. Застосовували й заборонені калібри.
Вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Луганського, Південного та Майорського. З БМП бойовики цілили по Гнутовому.
З самого ранку противник атакував Кримське та Широкине.
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