В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием - Юрий Голик [ Редактировать ]
Впервые за 110 лет в селе Петриковка Днепропетровской области была реконструирована начальная школа.
По словам советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрия Голика, теперь это не "холодное серое здание с устаревшей системой водоотвода и разбитым двором, а яркое, уютное и оснащенное современной техникой учебное заведение".
Голик отметил, что реконструкция старых школ в Днепропетровской области – это часть программы по созданию современного образовательного пространства. Всего по области Днепропетровская ОГА в настоящее время реконструирует более 30 школ одновременно.
"Создание современного образовательного пространства на Днепропетровщине – задача, поставленная перед нами Президентом Украины Петром Порошенко. За три года в области мы реконструировали 70 учебных учреждений, в 2018-м - обновляем еще более 30. Уже завершены работы в Петриковской школе. В прошлом году осовременили основной корпус, сейчас открыли здание начальных классов", - сказал Голик.
Здание начальной школы Петриковки построили в 1910 году. За эти годы она устарела, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и освещения пришли в негодность. Школьники учились в серых холодных классах, им не было, где отдыхать во время перерыва.
Подрядчики утеплили фасад здания, обустроили новую крышу с системой громоотвода, проложили новые коммуникации.
В каждом классе школы есть яркий акцент - цветная стена. Здесь также установили современную мебель, включая мебель для детей с особыми потребностями, а также интерактивные доски и компьютеры. Все парты - одноместные, они трансформируются в соответствии с ростом каждого ученика.
Рядом с корпусом начальных классов находится здание бывших мастерских. Там оборудовали инклюзивного-ресурсный центр для развития особенных детей. Учтены все потребности учеников - вход оборудован пандусами, уборные - перилами и "кнопками вызова".
В инклюзивно-ресурсном центре также яркий дизайн. Есть зал лечебной физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, ресурсная комната. Изюминка центра – интерактивный пол с сенсорами и музыкальным сопровождением.
Кроме того, Днепропетровская ОГА обустроила двор возле школы - его огородили новым забором, уложили тротуарную плитку, высадили деревья и кусты.
"Мы фактически разобрали здание начальных классов Петриковской школы и собрали его заново. Теперь дети будут учиться в современных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе и селе области школьники получали знания с одинаковым комфортом", - заявил Голик.
После реконструкции в школе смогут обучаться более 250 детей.
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