До Дніпра терміново доправили бійця з Мар'їнки, який напередодні дістав міно-вибухове поранення. Це 29-річний Сергій Півторацький. Його тіло зрешетили осколки. Хірурги лікарні імені Мечникова кілька годин оперували армійця. Сергія поранило, коли разом з іншим бійцем він укріплював позиції. Міна вибухнула буквально під їхніми ногами. Військові вважають, що її встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків.

"В целях безопасности мы с товарищем решили закрыть в здании, где мы живем щель большая. Человек может пролезть. Хотели положить дверь на дверную раму, только подняли и произошел взрыв", - розповідає Сергій Півторацький, військовослужбовець ЗСУ.

"Мы ему переливаем кровь, готовим его к последующим операциям. Попытаемся достать те осколки которые вонзились глубоко в тело", - говорить Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова.