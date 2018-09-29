За крышевание рейдерства "Оппозиционный блок" требует отстранения Павла Петренко с должности министра юстиции.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, 28 сентября.

Он отметил, что Украину захлестнула волна агрорейдерства, и эти действия происходят под "крышей" Министерства юстиции и правоохранительных органов. В качестве примера Юрий Бойко привел случай, который недавно произошел с аграрным предприятием в Харьковской области.

"Под руководством местных правоохранителей и местного отделения Министерства юстиции просто переписали элеватор и землю на другое лицо. Приехали вооруженные люди с новым реестром, выбросили хозяина и сказали: это теперь наше. Таких случаев с начала года почти полтысячи. Все фермеры, с которыми мы общались, говорят об одной и той же схеме. Это такое ноу-хау нынешнего режима. Схема "работает" уже три года, и делается все это под «крышей» Министерства юстиции. Потому что так нагло действовать можно только с помощью "черных" нотариусов и под «крышей» правоохранительных органов, как минимум местных. Попытку рейдерского захвата на Харьковщине удалось остановить, как только приехала полиция из Киева, так как местные правоохранители помогали рейдерам", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что за крышевание рейдерства фракция "Оппозиционный блок" требует отстранения Павла Петренко с должности министра юстиции и готовит соответствующий проект Постановления Верховной Рады.