"Оппозиционный блок" требует отстранения министра Петренко за крышевание рейдерства - Юрий Бойко [ Редактировать ]
За крышевание рейдерства "Оппозиционный блок" требует отстранения Павла Петренко с должности министра юстиции.
Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, 28 сентября.
Он отметил, что Украину захлестнула волна агрорейдерства, и эти действия происходят под "крышей" Министерства юстиции и правоохранительных органов. В качестве примера Юрий Бойко привел случай, который недавно произошел с аграрным предприятием в Харьковской области.
"Под руководством местных правоохранителей и местного отделения Министерства юстиции просто переписали элеватор и землю на другое лицо. Приехали вооруженные люди с новым реестром, выбросили хозяина и сказали: это теперь наше. Таких случаев с начала года почти полтысячи. Все фермеры, с которыми мы общались, говорят об одной и той же схеме. Это такое ноу-хау нынешнего режима. Схема "работает" уже три года, и делается все это под «крышей» Министерства юстиции. Потому что так нагло действовать можно только с помощью "черных" нотариусов и под «крышей» правоохранительных органов, как минимум местных. Попытку рейдерского захвата на Харьковщине удалось остановить, как только приехала полиция из Киева, так как местные правоохранители помогали рейдерам", - отметил народный депутат.
Юрий Бойко подчеркнул, что за крышевание рейдерства фракция "Оппозиционный блок" требует отстранения Павла Петренко с должности министра юстиции и готовит соответствующий проект Постановления Верховной Рады.
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