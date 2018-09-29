Цена на газ должна быть единой для всех и не превышать 200 долл. за тысячу кубометров. Об этом Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 28 сентября.

Он подчеркнул, что повышение цены на газ является абсолютно недопустимым.

"Разумно сделать единую цену. Смешиваем 15 млрд куб. м газа собственной добычи по цене 100 долларов с 15 млрд куб. м импортного газа по цене пусть даже 300 долларов. Получаем цену 200 долларов для всех – и для промышленности, и для населения. Исходя из этой цены, рассчитываем субсидии. Тогда есть логика и понятно, что есть справедливость. А приравнять цену внутренней добычи к 400 долл., как они покупают газ на споте, – это абсолютно неправильно", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что нельзя так издеваться над людьми, как это делает нынешняя власть, постоянно повышая цены и тарифы.

"Сегодняшний режим – абсолютный политический банкрот, а такие "телодвижения", как очередное поднятие цены на газ, приближают его конец. Потому что нельзя так издеваться над людьми. При чём тут себестоимость газа, который добывается в Украине, к стоимости импортного газа, который добывается в России или Норвегии? Это совершенно разные вещи", - пояснил оппозиционный политик.

Напомним, повышение цен на газ является одним из требований МВФ для получения Украиной кредита по программе stand by.