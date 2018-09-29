Более 2 тысяч резервистов оперативного резерва второй очереди и военнообязанные мобилизационного резерва принимают участие в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля-2018" в Сумской области, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что накануне началось реальное формирование и разворачивание бригады территориальной обороны.

"Учения эти, в том числе, направлены на изучение возможностей местных военкоматов осуществить оповещение, сбор, прием и подготовку мобилизационных ресурсов бригады территориальной обороны. В ходе учений военнообязанные восстановят боевые навыки и готовность дать вооруженный отпор агрессору", - сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

В учениях также принимают участие представители областных и районных военных комиссариатов севера Украины, инструкторы учебных центров, офицеры оперативных командований "Север" и "Восток".

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