"Казацкая воля-2018": на Сумщине проходят военные учения [ Редактировать ]
Более 2 тысяч резервистов оперативного резерва второй очереди и военнообязанные мобилизационного резерва принимают участие в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля-2018" в Сумской области, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что накануне началось реальное формирование и разворачивание бригады территориальной обороны.
"Учения эти, в том числе, направлены на изучение возможностей местных военкоматов осуществить оповещение, сбор, прием и подготовку мобилизационных ресурсов бригады территориальной обороны. В ходе учений военнообязанные восстановят боевые навыки и готовность дать вооруженный отпор агрессору", - сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
В учениях также принимают участие представители областных и районных военных комиссариатов севера Украины, инструкторы учебных центров, офицеры оперативных командований "Север" и "Восток".
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