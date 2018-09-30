Трагедия под Херсоном: на полигоне подорвался военный [ Редактировать ]
В ночь на воскресенье, 30 сентября, мощный взрыв прогремел на территории воинской части ВСУ, дислоцированной на полигоне у села Раденское Олешковского района Херсонщины. В результате взрыва пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник, сообщают "Украинские Новости".
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев. Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, подполковник Ирина Атаманенко сообщила, что на месте взрыва следственно-оперативная группа и взрывотехники нашли фрагменты боеприпаса, но пока не идентифицировали его.
Мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи готовят пациента к операции. Сослуживцы раненого рассказали медикам, что тот решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость. Причина взрыва пока неизвестна.
"По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство", - добавила Ирина Атаманенко.
Наа днях в результате взрыва на Донбассе пострадали двое украинских солдат.
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