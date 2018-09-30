В Харькове водитель автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошел возле супермаркета на улице Ахсарова 29 сентября поздно вечером, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

Предварительно, неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель машины скрылся с места происшествия. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают водителя, причастного к ДТП.

На днях в Днепре произошел похожий инцидент. Водитель Audi сбил 13-летнего школьника и скрылся.