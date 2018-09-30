В Харькове автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся [ Редактировать ]
В Харькове водитель автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошел возле супермаркета на улице Ахсарова 29 сентября поздно вечером, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.
Предварительно, неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель машины скрылся с места происшествия. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают водителя, причастного к ДТП.
На днях в Днепре произошел похожий инцидент. Водитель Audi сбил 13-летнего школьника и скрылся.
по теме
Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 16 сентября в первой половине дня
Под Харьковом иномарка насмерть протаранила людей на остановке (фото)
В Харьковской области водитель Volkswagenна полном ходу протаранил остановку общественного транспорта с людьми
В Киеве Mercedes насмерть сбил женщину (фото)
В понедельник, 25 сентября, в Киеве насмерть сбили пешехода
Жуткое ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину (фото)
Трагедия произошла поздно вечером на Московском проспекте
Смертельное ДТП в Харькове: что суд решил по делу Зайцевой и Дронову
Зайцева и Дронов могут скрыться от суда или совершить другое преступление