Исследователи из США заявили, что пару стаканов воды перед едой позволят избавиться от лишних килограммов и привести фигуру в порядок за короткий период времени. Прежде чем подтвредить свою гипотезу, ученые провели эксперимент с участием 50 человек в возрасте от 55 до 75 лет, пишет Healthy style.

Участников исследования разделили на две группы: добровольцы из первой потребляли воду перед едой, второй - обходились без воды. Результаты показали, что те испытуемые, которые потребляли воду перед приемом пищи, употребляли на 75-90 калорий меньше, чем участники контрольной группы. В итоге добровольцы из первой группы смогли сбросить более семи кг через 12 недель исследования. При этом, такого рода диета не имела каких-либо побочных последствий, подчеркнули специалисты.

По мнению исследователей, такой эффект, возможно, возникает из-за заполнения желудка некой субстанцией. По причине чего уменьшается объем потребления самой еды. Однако специалисты напомнили, что во всем нужно знать меру, так как можно вызвать интоксикацию водой, если ее потреблять в слишком больших количествах, что свойственно часто людям, желающим быстро похудеть.

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