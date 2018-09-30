После Донбасса - в центральную Африку. Украинские военные, в составе миротворческой миссии ООН, ведут борьбу с боевиками в демократической республике Конго.

Наши бойцы несут службу на востоке страны. С ними пообщался и Геннадий Вивденко.

Украина уже восьмой год принимает участие в миротворческой операции в республике Конго. Главная база наших военных находится в городе Гома на востоке страны. На вооружении - боевые вертолеты МИ-24 и МИ-8.

Время от времени здесь происходят бои между правительственными войсками и контингентом ООН и вооруженными сепаратистскими группировками. Буквально вчера стреляли в этом районе, в зоне ответственности украинских миротворцев.

"Доводиться стикатися з бойовиками на різних територіях. В цілому, по країні - обстановка неспокійна. 90 відсотків виконуємо транспортне завдання, але МИ-24 виконує завдання по прикриттю. При необхідності - авіаційне застосування озброєння. Складна обстановка і застосовують дуже часто. Щоденне супроводження транспортних вертольотів ", - рассказывает Григорий Сытник, командир 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ.

Обострение боевых действий украинские военные связывают с приближением президентских выборов в стране. За последние месяцы нашим вертолетчикам пришлось восемь раз открывать огонь по боевикам, пытавшимся атаковать базы ООН.

"Зараз всі незаконні збройні формування тут активізувалися. Був напад на мирне населення. Однієї з груп 18 чоловік загинуло. Вчора відбувався бій в місті Бені, відбили даний напад. Всі пілоти приймали участь в операції на сході України. Якщо поступає команда від місії ООН - українські гвинтокрили виконують завдання", - говорит Владимир Фитьо, офицер по связям с общественностью 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ.

"Вертолетный отряд здесь пользуется уважением. Наши военные занимаются транспортировкой раненных и эвакуацией людей. К некоторым населенным пунктам можно добраться только на вертолете, поэтому пребывание украинцев в Конго очень важно для выполнения задач миссии ООН", - рассказывает Андрей Дедковский, военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ.

В городе Гома - самом крупном на востоке Конго - украинским миротворцам вместе с коллегами из еще двух десятков стран - удается держать ситуацию под контролем. Местные жители уважают наших бойцов. Некоторые даже выучили украинский язык.

"Украинский добре. Прилетел мисьон помогать. Ребела пришел, украинский хеликоптер пришол. И все дело - будет порядок", - говорит Серж, житель города Гома.

В общей сложности на востоке Конго в миссии ООН участвуют 250 украинских военных. Это уже восьмая ротация. Почти все имеют опыт боевых действий на востоке Украины.