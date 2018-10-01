Венгрия прокомментировала паспортный скандал на Закарпатье [ Редактировать ]
Но это еще не все заявления венгерского МИДа на сегодня. Там также считают, что в Украине не запрещено владеть паспортом другого государства и украинцы не совершают преступления, если не сообщают о наличии второго гражданства.
Это заявление прозвучало на фоне недавно разгоревшегося скандала вокруг видео из венгерского консульства в Берегово Закарпатской области.
На нем новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы. После этого глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то ведомство примет решение о высылке консула Венгрии.
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