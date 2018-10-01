Во Франции умер Шарль Азнавур [ Редактировать ]
Ушел из жизни известный французский композитор, поэт и шансонье Шарль Азнавур. О смерти 94-летнего исполнителя сообщили его представители.
Азнавур умер в своем доме на юге Франции. Причина смерти пока неизвестна. За свою карьеру музыкант записал более тысячи песен и около сотни альбомов.
В 1998 был признан самым популярным эстрадным исполнителем века. 20 октября Азнавур должен был приехать с концертом в украинскую столицу.
по теме
У Франції помер легендарний Шарль Азнавур
З життя пішов відомий французький композитор, поет та шансоньє Шарль Азнавур. Про смерть 94-річного виконавця повідомили його представники
Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах Парижу
Мед із присмаком Парижа. Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах у середмісті столиці. Його мед купують провідні кухарі, адже він виявився кориснішим і навіть чистішим за зібраний із польових рослин. У чому секрет - дивіться далі
ONUKA сняла клип на свалке мусора (видео)
опулярная украинская группа ONUKA во главе с Натой Жижченко представила новый клип на композицию
Умер актер из легендарного фильма "Чужие"
Бывший ди-джей BBC Radio был найден мертвым у себя дома
У Альпах пройшов повітряний карнавал
У французьких Альпах відбувся 44-й повітряний карнавал. Розмаїття вишуканих костюмів, гучна музика та святковий настрій створили атмосферу надзвичайного дійства. Чим дивували та з якими складнощами зіткнулися парапланеристи в небі далі в сюжеті
У Швейцарії провели референдум щодо заборони ввозу худоби
Екологічно, сезонно і гуманно. Саме так хочуть харчуватися європейці. У Франції з цього приводу влаштовують мітинги, а в Швейцарії навіть вимагали оголосити референдум. Яку їжу бажають бачити в себе на столах жителі ЄС - з'ясовували наші кореспонденти