У Швейцарії провели референдум щодо заборони ввозу худоби

Екологічно, сезонно і гуманно. Саме так хочуть харчуватися європейці. У Франції з цього приводу влаштовують мітинги, а в Швейцарії навіть вимагали оголосити референдум. Яку їжу бажають бачити в себе на столах жителі ЄС - з'ясовували наші кореспонденти