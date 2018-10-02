Незвичні гості навідалися сьогодні до одного з будинків у середмісті Києва. Вдень сюди прибув віце-прем'єр Геннадій Зубко разом із держсекретарем Швейцарії з економічних питань Марі-Габріель Інайхен-Фляйш.

Чиновники прибули, аби на власні очі побачити відоме столичне ОСББ "Гашека 18". Мешканці цього будинку модернізували його отримавши кредитну лінію в рамках програми "Теплі кредити", яку провадить український уряд за підтримки Європейського банку Реконструкції та розвитку.

Утеплення будинку дозволило на 60% знизити витрати тепла. Відтак за опалення мешканці Гашека 18 тепер платять утричі менше.

"За рахунок такої модернізації, за рахунок економії в конкретно цьому будинку проживає тільки дві сім'ї які отримують субсидії. Це означає що економія дала такий ефект, що на сьогоднішній день у людини немає потреби звернутися до отримання субсидії за отриманням соціальної допомоги, а практично мати можливість ту суму, яка є за комунальні послуги заплатити самостійно", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України.