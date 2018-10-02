Таблетки на парламентской трибуне и разговоры все о том же бюджете. С самочувствием у нардепов все в порядке, но вот на цифры в смете реагирует нервно. И бурно.

Что нардепы хотят подкорректировать, кого отправить в отставку и чего просят у ПАСЕ? Обо всем подробнее далее в материале.

И бюджет, и лекарства, и обращение к ПАСЕ. С утра как всегда полярность мнений. Главный радикал пришел с таблетками - в который раз агитировать свою идею ценовой политики в аптках.

"Для лікування суглобів для старших людей - у Польші 400 грн, в Україні 800, Ще раз кажу, що зарплата у польші в 10 разів вища, ніж в Україні, у Білорусі вдвічі. Я ще раз кажу вам наш реальний план, який дасть можливість на 25% знизити вартість ліків і зробити їх доступними для мільйонів українців - скасування ПДВ на ліки, обмеженя рентабельності та зовнішнє референтне ціноутворення на ліки, демонополізація ринку аптек", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

Другая часть зала недовольна бюджетом, принимать который в первом чтении предстоит в ближайшее время

"Це бюджет повної стагнації, це бюджет бідності, бюджет руйнації України. І це бюджет централізації ресурсів замість децентралізації. Ми дали пропозиції, наша команда, які ставлять на місце політику заробітної плати і пенсії людей, ставлять на місце тарифну політику, закривають всі офшорні схеми, які впливають на бюджет", - говорит Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина".

"Уряд, прикриваючись війною, вперто продовжує будувати поліцейську державу, а як по-іншому трактувати наступне? Видатки на МВС пропонується збільшити на 25%, до майже рекордних 82 млрд гривень. Видатки на СБУ також пропонується збільшити на чверть, до відмітки 9,5 млрд, зменшується фінансування субсидій, з 71 до 55 млрд грн, і це при тому, що представники уряду неодноразово анонсують підвищення цін на газ", - говорит Роман Семенуха, народный депутат, "Самопомич".

"Люди с острахом чекають нових тарифів, особливо в умовах, коли зменшується кількість отримувачів субсидій згідно проекту нового бюджету. Також є проблема збільшення вартостиі газу для промислових підприємств. Вимога нашої фракції - уряд має прийти в парламент і відзвітувати, як буде проходити подолання економічної кризи, а керівництво Нафтогазу, яке допустило такий безлад і тарифний геноцид - повинно вийти за ворота з речами, вийти на вихід і залишити свої посади", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

В сессионном зале к бюджету приступят скорее всего на следующей пленарной неделе. По крайней мере завтрашнее рассмотрение документа в комитете откроет возможность для его вынесения в зал. Пока же в повестке дня постановление, в котором Рада осуждает попытки Росии вернуться в состав Парламентской асамблеии совета Европы.

"Фактично Росія, без виконання жодної резолюції, хоче повернутися назад в ПАРЕ", - говорит Анна Гопко, народный депутат, глава комитета ВР по иностранным делам.

"Генеральний секретар Ради Эвропи постійно заявлє про те, що рада європи втрачає серйозну фінансову підтримку від РФ, проте ми та інші делегати заявляли і заявляємо - що гроші не можуть бути в прерогативі над верховенством права", - говорит Леонид Емец, народный депутат, "Народный фронт".

"Якщо це фінансування - 10 млн євро це ціна тих людських життів, які ми втарчаємо, наших воїнів, мирних жителыв тоді основан цінінсть європейська не є життя людини", - говорит Мария Ионова, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

За принятие документа 242 нардепа, теперь его направят в ПАСЕ, а там примут к сведению.

"Реакція буде - просто візьмуть до уваги, і це один з тих кроків, які зробили і ми, і наші колеги, зокрема минулого тижня сейм Литви ухвалив аналогічну заяву. Вочевидь, ми будем чітко показувати, що наміри наші серйозні, і це не блеф", - говорит Владимир Арьев, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

А вот следующий закон, который значился в повестке дня - рада зарубила. Он касался де-национализации печатных Сми. Голосование за документ оказалось провальным. А уже в четверг нардепам предстоит рассмотреть "языкове законы". Их четыре.

"Фракція проголосувала вчора підтримувати законопроект авторства Ярослава Лесюка, там закон набагато простіший, він не вимагає серйозних фінансових видатків на реалізацію цього закону, інші - вимагають. І закон Лесюка не передбачає ніяких мовних інспекторів", - заверяет Сергей Березенко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Ми готові цих мовних інспекторів з тексту закону прибрати. Буде створена мовна комісія, і от ця мовна комісія - вона буде стандартизувати ту чи іншу термінологію, вона запровадить центр оцінювання, у нас вже є 20 законів, де передбачено, що той чи інший кандидат на посаду, зокрема, як і кандидат в депутати, має володіти українською мовою. Але хто і як це перевірить? Якщо не буде створено відповідного органу?" - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

Впрочем, языковые законы могут стать еще одним камнем преткновения в парламенте. Поскольку авторы документов - от разных политсил. А каждая, в преддверии выборов, захочет, чтобы поддержали именно их текст документа.