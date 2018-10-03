Госсекретарь США Майк Помпео заявил о решении Соединенных Штатов прекратить действие договора о дружбе с Ираном.

"Я объявляю, что США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал Помпео, передает "Корреспондент" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь обвинил Иран в использовании Международного суда ООН в политических и пропагандистских целях, а также назвал Тегеран источником угрозы американской миссии в Багдаде и Басре.

Майк Помпео добавил, что США планируют и дальше поставлять гуманитарную помощь в Иран, однако, по его утверждению, Тегеран растрачивает деньги, которые иранскому правительству следовало бы потратить на улучшение условий жизни граждан страны.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные США, нарушают этот правовой принцип.

До этого президент Ирана назвал США "хулиганом".