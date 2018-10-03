Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает обвинения в коррупции [ Редактировать ]
Обвинительный акт вручили мэру Одессы Геннадию Труханову и еще семи фигурантам нашумевшего дела о приобретении Одесским горсоветом бывшего завода "Краян" - такая информация появилась на сайте НАБУ.
Кроме Труханова, в списке - его зам, а также чиновники департамента коммунальной собственности.
Напомним, всех - подозревают в присвоении бюджетных денег - речь идет о 185 миллионах гривен. По данным НАБУ, фигуранты использовали коррупционную схему - приобретали за госсчет здания обанкротившегося завода. При этом цена недвижимости была заведомо завышена.
Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Обвинения в свой адрес они отрицают.
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