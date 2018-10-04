Солидарность с Нидерландам и Великобританией выразили в северо-атлантическом альянсе. Генсек НАТО в своем заявлении осудил кибератаки России, упомянул также и о применении силы против соседей. В Брюсселе сегодня завершилась встреча министров обороны НАТО, на которую в очередной раз не пригласили Украину. Подробнее расскажет Елена Абрамович.

Россия стала одной из главных тем для обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО. И если раньше в Альянсе говорили об открытых дверях для диалога, то на этот раз риторика была более жесткой. Возмущенные кибератаками Нидерланды и Великобритания - задали тон.

"То, что мы видим, это сосредоточенность российской военной разведки и их неизбирательные и бессмысленные нападений на учреждения и организации, которые в действительности не имеют военной ценности. Это действия ущербной страны. И мы будем продолжать работать с союзниками, чтобы изолировать их и заставить понять, что так дальше продолжаться не может", - говорит Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании.

Солидарность с Лондоном и Амстердамом выразил и генсек НАТО. В своем заявлении Йенс Столтенберг назвал действия России цитирую: "грубыми попытками подорвать международное право и нарушить работу институтов".

"Россия должна отказаться от своей безрассудной модели поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании", - говорит Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

ЕС и НАТО усиливают сотрудничество в сфере кибербезопасности и противодействие гибридным атакам, подчеркнули в НАТО. Напомнили и о сотрудничестве в этой сфере с Украиной, которой Альянс оказывает помощь через трастовые фонды. Отреагировал генсек Альянса и на ситуацию в Азовском море. Там, напомню, Россия блокирует украинские корабли, которые пытаются пересечь Керченский пролив.

"Я думаю, что это только один из примеров модели поведения, которую мы видели: Россия незаконно аннексировала Крым, продолжила дестабилизацию, особенно на Донбассе. Таким же образом действиями в Азовском море она продолжает пытаться дестабилизировать Украину", - говорит Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Впрочем, на эту тему генсек поговорил лишь с журналистами. Министра обороны Украины на встречу не пригласили. Хотя Йенс Столтенберг заверил - поддерживает коммуникацию с Киевом. Напомню, встречи Украина-НАТО уже год блокирует Венгрия, недовольная украинским образовательным законом.