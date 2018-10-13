На Одещині скандал у курортному селищі Затока. Жителі стверджують, що таємно від них, за допомогою тітушок, влада розпродає узбережжя під забудову. І поки органи контролю не звертають на це увагу, люди вдаються до радикальних кроків.

Яких саме? Про це - в наступному матеріалі.

Окраїна селища Затока: озера з унікальною екосистемою та широкі пляжі, ще не забудовані висотками. Недалеко від берега - приватні будинки, і саме перед ними - просто на піску - місцева влада планує масштабне будівництво. Можновладці хочуть роздати майже сто ділянок, площа яких п'ятдесят гектарів. Нібито, під садівництво. Місцеві мешканці - категорично проти.

"Мы уже это проходили не один раз, когда давали людям шесть, семь, восемь, двенадцать соток, и люди говорили, что там будет просто садоводство, просто дачный домик - и вырастали отели пятиэтажные, шестиэтажные - прямо на пляжах!", - обурюється Юлія Присяжнюк, жителька Затоки.

Скандальне питання селищна рада - як і вимагає закон - винесла на громадські слухання. Але ось як вони проходили. Приміщення заполонили так звані тітушки. Місцеві жителі хотіли висловитися, але агресивні молодики навіть не пустили їх до зали.

Люди обурені: хіба можна такі слухання взагалі вважати законними?

"Начинались толкучки, мужчин выкидывали с лестниц, кто-то кричал: я житель Затоки, пустите меня, я имею право на слушания! Мы, в общем-то, не смогли даже от себя задать вопросы, с которыми мы пришли!", - обурена Нонна Давітадзе, член садового товариства в селищі Затока.

Проте вже за кілька днів селищна рада таємно провела сесію. Депутати, щоб їх не побачили люди, зібралися пізно ввечері - близько восьмої години. І усе ж затвердили рішення - роздати ділянки приватним особам. Люди шоковані такою нахабністю. Вважають: місцеву владу прикривають якісь впливові чиновники. Адже йдеться про десятки мільйонів доларів.

"В очередной раз в Затоку заходит свежая команда людей. Цель их такая: в кратчайшие сроки максимально заработать больше. Для этого - выделить максимально большую площадь земель", - переконаний Василь Алімкін, житель Затоки.

Наступного дня після таємної сесії двері у селищну раду виявилась... зачиненими. Навіть спостерігачі ОБСЄ були спантеличені. Нам вдалося розшукати селищного голову. Виявилося, він у відпустці. Вважає, що загадкова сесія відбулася з порушеннями регламенту: на сайті не було навіть оголошення про її проведення, не кажучи вже про порядок денний.

"Я узнал чисто случайно! Меня проинформировали, что сессия закончилась ночью. Я говорю: как закончилась? А почему ночью? Ну, так было решено секретарем - єто Бокий Вячеслав Витальевич", - розповідає Василь Звягінцев, селищний голова Затоки.

Поспілкуватися з В'ячеславом Бокієм не вдалося - його телефон не відповідає. Жителі Затоки, тим часом, розсилають скарги в різні інстанції, а завтра планують перекрити міжміську трасу: на знак протесту проти дій місцевої влади.