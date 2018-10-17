Волнуетесь, что не смоете подружиться со своим новым питомцем? На "Лайфакере" рассказали несколько ключевых советов, которые уж точно не оставят вашего друга равнодушным к вам ;).

В отличие от собак, кошки не проникаются доверием моментально, их расположение нужно завоевывать. Эксперты рассказали, почему так происходит и что делать, чтобы подружиться с чьим-то питомцем.

1. Относитесь к кошке как к дикому животному

"Люди разводят собак более 100 тысяч лет, а кошки живут с нами всего около пяти тысячелетий. И до последней пары столетий они обитали в сараях, а не у нас дома, - объясняет Томас МакНейми (Tom McNamee), автор книги "Внутренний мир кошек". - Разные породы не сильно отличаются друг от друга и от своих диких предков. Вы могли бы забрать домой котёнка степной кошки, и из него бы вырос вполне приличный домашний любимец".

"Обычно мы считаем кошек такими же домашними животными, как и собаки. Но у кошек есть чувство собственного достоинства, как и у человека. Нужно знакомиться с ними медленно и помнить, что они все еще запрограммированы вести себя как независимые охотники", - говорит Джексон Гэлакси (Jackson Galaxy), ведущий телепрограммы "Мой кот из ада" ("My Cat From Hell").

Кошки чувствуют на вас запахи других животных. Так что постарайтесь, чтобы от вас не пахло.

Кошки очень опасливы. К тому же они привыкли защищать свою территорию, поэтому старайтесь не загораживать выходы из комнаты. Можете также побрызгать обувь спреем с феромонами, они успокоят животное.

2. Ведите себя равнодушно

Кажется, что кошки всегда подходят к единственному человеку в комнате, который не стремится их погладить. По словам МакНейми, это вполне логично. Обычное поведение любителей кошек - всякие сюсюканья и попытки взять животное на руки - дает обратный результат.

Нужно, чтобы кошка воспринимала вас как союзника, а не как угрозу. Вот несколько советов для этого:

Не смотрите кошке в глаза. И не подходите к ней, едва оказавшись в доме. Подождите, пока она сама к вам приблизится, а в это время смотрите в пол.

Не возвышайтесь над кошкой. Опустите плечи и положите руки на колени или сядьте на пол. Пусть хозяин кошки сядет рядом с вами - так она поймет, что вы не враг.

Не шумите. Говорите тихо. Не подпускайте близко шумных детей или собак.

Не протягивайте руку резко. Когда кошка привыкла к вашему присутствию, аккуратно предложите ей палец, чтобы она его понюхала. Только не тыкайте им в животное и не подставляйте открытую ладонь. Гэлакси советует протянуть руку, опустив кисть вниз и слегка выставив вперед указательный палец - так его кончик будет похож на кошачий нос. Питомец коснется его своей мордочкой, чтобы "познакомиться".

Не торопитесь. Подождите, пока кошка начнет чувствовать себя с вами уверенно. Она пройдет через середину комнаты или станет тереться о вас. "Не гладьте бока кошки и не похлопывайте ее по макушке, - советует МакНейми. - Погладьте щеки или за ухом - в этих местах расположены железы, которые задевает кошка-мать при вылизывании котят". Когда кошка трется о ваши ноги, это еще не значит, что она разрешает ее погладить. Сделав это слишком рано, вы можете лишиться доверия. Тем не менее не сдавайтесь. Даже если кошка пока убежала от вас, вы еще можете одержать победу в следующем раунде.

3. Активируйте в кошке режим охотника

Поиграйте с питомцем при помощи бумажного бантика на нитке или другой приманки. Спрячьтесь за диваном, чтобы "добыча" выглядела более реалистично. Так вы будете не слишком близко, а это поможет животному расслабиться с вами. Гэлакси советует использовать этот подход после того, как вы уже хоть немного вошли в доверие.

Или можете перейти прямо к взяткам. Положите на пол угощение примерно в метре от кошки, а потом кладите их ближе и ближе.

Еще один хороший способ завоевать доверие - покормить кошку ее обычной едой. Положите ее в миску и сядьте поблизости. Питомец не устоит.

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