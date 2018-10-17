Знову втрати на Сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного - поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів.

Поблизу Луганського, на Світлодарській Дузі завдали потужних мінометних ударів, били із заборонених 120-их мінометів та бронетехніки. На Півдні Донеччини стріляли майже вздовж усієї лінії розмежування. На кількох ділянках - працювали ворожі снайпери.

Українська розвідка повідомила про трьох знищених та двох поранених бойовиків.