Черговий "угорський" скандал на Закарпатті. Вночі по всьому регіону з'явилися білборди із закликом "зупинити сепаратизм" в області. На них лідери угорської меншини.

На інцидент уже відреагував міністр закордонних справ України - Павло Клімкін. На своїй сторінці у Твіттері глава МЗС назвав появу білбордів провокацією та закликав провести ефективне розслідування такої "агітації".