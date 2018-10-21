Павло Клімкін назвав провокацією встановлення скандальних білбордів на Закарпатті [ Редактировать ]
Черговий "угорський" скандал на Закарпатті. Вночі по всьому регіону з'явилися білборди із закликом "зупинити сепаратизм" в області. На них лідери угорської меншини.
На інцидент уже відреагував міністр закордонних справ України - Павло Клімкін. На своїй сторінці у Твіттері глава МЗС назвав появу білбордів провокацією та закликав провести ефективне розслідування такої "агітації".
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