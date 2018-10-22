Олег Ляшко закликав знизити тарифи на газ [ Редактировать ]
Страйк проти підвищення ціни на газ готує "Радикальна партія". Там переконані - тарифи можна знизити, за умови вірної економічної політики.
"Ми маємо абсолютно чіткий план, який дасть можливість знизити вартість газу, а значить і знизити вартість комунальних тарифів: збільшення видобутку власного газу, встановлення чесної, об'єктивної ціни на газ власного видобутку, вкладати в енергомодернізацію, житлово-комунальне господарство, і, як наслідок, вдвічі-втричі можна знизити вартість тарифів", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії" .
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