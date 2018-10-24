Четверо українців постраждали через обвал ескалатора в римському метро. Їх шпиталізували, загрози життю немає, - повідомили у вітчизняному МЗС. Консул підтримує контакт із потерпілими та медперсоналом клініки.

Як відомо, російські футбольні фанати, які прибули до Італії на матч своєї команди, почали стрибати в підземці на ескалаторі. Той - зламався і людей викинуло на бетонну підлогу. Травмувалися двадцять чотири людини. Одному з фанів довелося ампутувати ногу.

Станцію метро, де стався інцидент - зачинили. Тривають слідчі дії.