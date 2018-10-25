Мужчина расстрелял людей в продуктовом магазине [ Редактировать ]
В американском городе Джефферсонтаун, штат Кентукки, произошла стрельба в продуктовом магазине, в результате погибли двое человек, передает CNN.
По словам начальника местной полиции Сэма Роджерса, подозреваемый находится под стражей.
"Не было никакого известного мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад", - сказал он.
Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в человека внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба человека умерли.
После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелявшего и его причастности к стрельбе в магазине и убитых не сообщается.
Police looking at evidence in the parking lot of the Kroger in Jeffersontown. @courierjournal pic.twitter.com/GOu1OnUhsX— Michael Clevenger (@MClevenger_CJ) 24 октября 2018 г.
Подозреваемый сбежал с места происшествия и был задержан поблизости. Продолжается расследование.
Ранее мы сообщали о том, что в офисе известного телеканала произошла стрельба.
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