Самолет Wizz Air, который летел из Кутаиси в Варшаву, экстренно приземлился в румынском аэропорту Отопени. причиной тому стала угроза взрыва бомбы на борту. Об этом сообщает Agerpres.

Самолет приземлился в 16:20. Его припарковали в изолированном части аэродрома. С воздушного судна эвакуировали 173 пассажиров в 16:25.

"Проводятся специальные процедуры, пассажиров доставляют до конечной зоны посадки", - сообщили правоохранители.

Об угрозе взрыва сообщила по телефону женщина из аэропорта Кутаиси (Грузия).

До этого в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.