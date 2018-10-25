Самолет совершил аварийную посадку из-за угрозы взрыва [ Редактировать ]
Самолет Wizz Air, который летел из Кутаиси в Варшаву, экстренно приземлился в румынском аэропорту Отопени. причиной тому стала угроза взрыва бомбы на борту. Об этом сообщает Agerpres.
Самолет приземлился в 16:20. Его припарковали в изолированном части аэродрома. С воздушного судна эвакуировали 173 пассажиров в 16:25.
"Проводятся специальные процедуры, пассажиров доставляют до конечной зоны посадки", - сообщили правоохранители.
Об угрозе взрыва сообщила по телефону женщина из аэропорта Кутаиси (Грузия).
До этого в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.
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