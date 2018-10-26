В Турции, в городе Диярбакыр, две женщины провалились под асфальт. Видео инцидента с камер наблюдений появилось на YouTube-канале новостного агентства DHA.

Женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.

По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Киеве асфальт "ушел" под землю.