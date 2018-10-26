В Турции под ногами у прохожих провалился асфальт (видео) [ Редактировать ]
В Турции, в городе Диярбакыр, две женщины провалились под асфальт. Видео инцидента с камер наблюдений появилось на YouTube-канале новостного агентства DHA.
Женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.
По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Киеве асфальт "ушел" под землю.
по теме
У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих
У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих. Постраждали дев'ятеро людей, двоє з них - у тяжкому стані
Прихожане долгие годы молились "не в ту сторону"
Прихожане долгие годы молились не в ту сторону Мекки, как того требуют исламские предписания
Ведущую "сожгли" в прямом эфире (видео)
Американский телеканал сжег ведущую в прямом эфире, не на шутку испугав зрителей
В Одесской области пронесся "смерч" из комаров (видео)
Также в Одесской области зафиксировали нашествие медуз
Трагедия в Керчи: СМИ показали жуткие кадры расстрела людей
На кадрах видно, как Росляков стреляет у всех, кто попадается ему на пути