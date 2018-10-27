Американские неврологи выявили механизм, способствующий возникновению зависимости, а также рецидиву у алкоголиков, воздерживающихся уже несколько лет, сообщает MedicalXpress.

Специалисты пришли к выводу, что большое количество выпитого спиртного изменяет работу системы вознаграждения в мозге животных. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент на фруктовых мушках. Исследователи обучали насекомых находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного. Оказалось, что один из таких генов кодирует белок Notch, который играет ключевую роль в развитии дрозофилы, ее нервной системы. Это соединение встречается в клетках организма и других животных.

В одну сигнальную группу с Notch входит D-2, который распознает нейромедиатор дофамин, отвечающий за ощущение удовольствия. После употребления алкогольных напитков количество D-2 не увеличивается, но одна аминокислота заменяет другую в белковой последовательности. Эта связи и приводит к развитию неконтролируемой тяги к употреблению алкоголя. По словам ученых, если тот же механизм имеется у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые не проходят через 24 часа. Таким образом, замена рецептора играет ключевую роль в формировании алкогольной и, возможно, других зависимостей.

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