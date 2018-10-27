Наступного року уряд планує виділити на ремонт доріг астрономічну суму - 55 мільярдів гривень. Шістдесят відсотків з цих грошей має піти на автошляхи державного і загального значення, решта - на ремонт місцевих трас. Однак не всі регіони отримають фінансування. Наприклад Черкащина в кошторис не потрапила. Чому? - дізнавались наші кореспонденти.

Село Березняки під Смілою. Ця дорога місцевого значення сполучає два райцентри, але ремонту тут не було кількадесят років. Петро Васильович очам своїм не повірив, коли побачив ремонтників. Радощам пенсіонера немає меж, каже, останні роки тут навіть ями не латали.

"Бува, що от там ото розбивали піддони на сошейкі, а коло мене останавлювались, бо дальше їхать не було - масло витікало", - розповідає Петро Рула, житель села Березняки.

Поки дощі, шляховики готують основу для нового дорожнього покриття. На деяких ділянках асфальт мінятимуть повністю, на деяких - залатають ями. Загальна довжина дороги 20 кілометрів. Роботи, каже прораб Сергій, почали місяць тому, але запевняє - до морозів закінчать.

"Тут два проекта в нас, два участки - один дев'ять з половиною кілометрів, другий - 10.5. Бруківка там де, ми її пропускаємо - вона в задовільному стані, а там де зруйнований асфальтобетон, ми це фрезеруємо", - Сергій Зубченко, прораб.

Сьогодні нардеп Сергій Рудик приїхав проінспектувати хід робіт. Він допомагав вибивати гроші на ремонт цієї дороги. Зробленим залишився задоволений. Каже, сума чимала - 32 мільйони гривень. Ці гроші зібрали всім миром - частину виділив дорожній фонд, частково бюджет Черкаської області, ще частину мали надати Сміла та Кам'янка.

"Все йшло до того, що цей проект буде зірваний в останню хвилину Кам'янська райрада відмовилась виділяти співфінансування, хоча з державного бюджету їм дали окрему субвенцію на 2 мільйони гривень, яка дозволяла закрити місцеві проблеми соціальної сфери", - говорить Сергій Рудик, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Та наступного року ситуація з ремонтом доріг місцевого значення в Черкаській області буде значно кращою, запевняє нардеп. З дорожнього фонду для їх відновлення виділять майже 600 мільйонів гривень, а таких сум на дороги місцевого значення не виділяли ніколи.

А це вже ділянка дороги Державного значення, напрямок той самий Сміла - Кам'янка. Гроші на її ремонт теж допомагав вибивати Сергій Рудик, роботи завершилися буквально місяць тому. Депутат каже, що наступного року на фінансування ремонту трас саме державного значення Черкащині чекати годі.

"В першому читанні, коли законопроект надійшов до нас в парламент - на Черкаську область на дороги державного значення мали виділити, 0.0 десятих гривень. Ми маємо переконати уряд при доопрацювання у другому читанні виділити ці кошти. 600 мільйонів мінімум - це треба дати на завершення роботи по трасі Н01", - говорить Сергій Рудик, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Нардеп вже надіслав відповідне звернення до голови уряду і просить своїх колег допомогти у відновленні справедливості.