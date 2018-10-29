На Донеччині проведуть заходи протидії терористичним і диверсійним загрозам [ Редактировать ]
У Краматорську на Донеччині проведуть заходи протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Триватимуть вони два дні - 31 жовтня та 1 листопада.
Військові закликають мешканців не виходити з домівок без нагальної потреби та звертати увагу на підозрілі предмети. Мати при собі документи.
Нагадаю, на час окупації Донецька Краматорськ став місцем розташування переважної частини обласних органів влади Донецької області.
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