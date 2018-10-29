Українські військові в зоні зіткнення не лише боронять Батьківщину від ворога, але й розважають малечу. Радісний дитячий сміх лунає у прифронтовому Краматорську: юні глядачі із задоволенням відвідують вистави, які організували для них українські військові. Докладніше про все - Геннадій Вівденко.

У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Ліндгрен - про Карслона, який живе на даху. У залі - до тисячі дітей та їхніх батьків. Це - серія вистав під назвою - "Артперемир'я". Її організував штаб Об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна.

"Разом з вами ми переможемо. Героям Слава!"

Виконавець ролі Карслона - Олександр - сам із Донецька. У минулому - актор театру тепер окупованої Макіївки.

"Для меня сюда приехать, для детей показать, для земляков - очень трепетно. С удовольствием сюда приехал. Это сказка, дети сами для себя будут понимать о добре, о зле. Что тут еще доносить", - розповідає Олександр Кокарєв, актор.

Короткий брифінг командувача - наприкінці дитячого заходу. Спочатку , по-дорослому - фронтові зведення.

"Нажаль один військовослужбовець поранений. Але ворог дістав сповна. Відповідно адекватна відповідь. Ворог має втрати. Така практика буде і надалі", - наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

У Краматорську зараз - антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домів, а коли доведеться - необхідно мати при собі документи.

"Необхідно постійно тренуватися. Немає ніякої мети, крім тренування, перевірки сил і засобів, які мають бути готовими щодо терористичної загрози, якої на даний час немає. Ви маєте розуміти, що знаходимося в зоні проведення операції Об'єднанних Сил" наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

На вулицях Краматорська нашою знімальною групою не було помічено жодних перешкод для вільного переміщення мирних громадян. Спецпідрозділи за нашими даними - діють дуже виважено. Перед Будинком культури Новокраматорського машинобудівного заводу, де триває дитячий захід, ведуться масштабні ремонті роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр.

Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 кв. метрів накрити плиткою. Освітлення вже є, потім - озеленення.

"Конечно, оно красиво получилось. Совсем другая, не такая, как была раньше", - говорить Дмитро, помічник гендиректора будкомпанії-підрядника із реконструкції центральної площі м. Краматорськ.

Реконструкцію Краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна труппа "Арт перемир'я" - дитячого театру - має відвідати ще п'ять фронтових міст. Тим часом, за офіційними зведеннями, по обіді окупанти знову почали обстріли українських позицій неподалік Краматорська - в районі Авдіївки та Приазов'я.