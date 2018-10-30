Тбилиси всколыхнуло землетрясение [ Редактировать ]
Центр сейсмического мониторинга Грузии сообщает о том, что вечером в понедельник, 29 октября, в Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,6.
Эпицентр землетрясения находился в Исани-Самгорском районе Тбилиси и залегал на глубине 8 км.
Подземные толчки ощутили также жители других районов столицы Грузии.
В данный момент не поступало сообщений о пострадавших и разрушениях.
Ранее мы сообщали о том, что мощное землетрясение разбудило жителей столицы.
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