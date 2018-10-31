В городе Себринг округа Хайлендс (штат Флорида) двое человек погибли в результате крушения вертолета. Об этом сообщает Fox News.

"45-летний пилот и его 52-летний пассажир погибли, когда самолет упал на дома и начался пожар", - говорится в сообщении.

Пожарные быстро ликвидировали огонь, но в результате один дом был полностью уничтожен и трое повреждены.

В момент крушения в домах никто не находился. Однако пострадал прохожий - его госпитализировали с ожогами на конечностях и небольшими травмами.

Должностные лица заявили, что причиной крушения стало то, что в полете вертолет зацепился за линии электропередач.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.