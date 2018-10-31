Во Флориде вертолет упал на жилые дома (фото) [ Редактировать ]
В городе Себринг округа Хайлендс (штат Флорида) двое человек погибли в результате крушения вертолета. Об этом сообщает Fox News.
"45-летний пилот и его 52-летний пассажир погибли, когда самолет упал на дома и начался пожар", - говорится в сообщении.
Пожарные быстро ликвидировали огонь, но в результате один дом был полностью уничтожен и трое повреждены.
В момент крушения в домах никто не находился. Однако пострадал прохожий - его госпитализировали с ожогами на конечностях и небольшими травмами.
Должностные лица заявили, что причиной крушения стало то, что в полете вертолет зацепился за линии электропередач.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
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