В Украине создали мобильный минометный комплекс [ Редактировать ]
В Украине состоялись испытания нового 120-мм минометного комплекса Барс-8ММК. Об этом сообщается на сайте СНБО.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля Барс-8. Он также сообщил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.
"Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовке к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", - сказал Турчинов, добавив, что еще около 20 секунд необходимо чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответы врага.
Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит из трех человек.
"Производственники решили несколько задач при разработке этого Мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования", - сказал секретарь СНБО.
После завершения испытаний комплекс примут на вооружение ВСУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине состоялись испытания нового 120-мм минометного комплекса Барс-8ММК.
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