Вода является очень важным элементом необходимым человеческому организму, ее роль нельзя недооценивать. Но в повседневной жизни люди часто забывают употреблять достаточное количество воды в день, что может привести к обезвоживанию. Восемь важных симптомов, говорящих об обезвоживании, публикует flytothesky.ru.

1. Проблема: вы всегда голодны.

Люди обычно думают, что жажда является одним из первых симптомов обезвоживания. Однако жажда появляется только в случае уже сильного обезвоживания. Вы получаете воду из пищи, которую едите, и ваше тело знает это, а потому заставляет вас думать, что вы голодны, так как игнорируете потребление воды.

Решение. Выпейте одну-две чашки воды, выждите полчаса, а потом можете есть.

2. Проблема: вы не можете сконцентрироваться и ясно мыслить.

Ваш мозг нуждается в воде. Когда ее "поставки" снижаются, эффективность деятельности мозга тоже снижается. Он даже может сократиться на целых 2 % от его обычного размера.

Решение. Вместо того чтобы потянуться за чашкой кофе, выпейте стакан воды. Кофе является мочегонным средством, а значит только выводит воду из организма. Чем больше кофеина, тем меньше жидкости в организме.

3. Проблема: вам постоянно хочется перекусить.

Желание перекусить напрямую связано с симптомами обезвоживания. Это особенно верно, если вы начинаете хотеть апельсины, арбуз, виноград или огурцы.

Решение. Очевидным решением является вода или же фрукты и ягоды. Арбуз и клубника - это 92 % воды. Дыня и грейпфрут - это 90 % воды. Воду, оказывается, можно не только пить, но и есть.

4. Проблема: вас мучают головные боли.

Многие люди даже не подозревают, что головные боли - это также симптомы обезвоживания. Когда ваш мозг страдает от нехватки жидкости, он активирует болевые рецепторы.

Решение. Проснувшись утром, немедленно выпейте полулитровую бутылочку питьевой воды, а потом обязательно позавтракайте. Ваш организм получит необходимое количество жидкости, и вы почувствуете прилив сил.

5. Проблема: вы страдаете запорами.

Люди обычно считают, что от запоров помогает потребление клетчатки. Это отчасти верно. Но вам также нужна вода, чтобы помочь пищеварительной системе избавиться от отходов. Если у вас слишком много клетчатки в рационе и недостаточно воды, это также может вызвать запор.

Решение. Вам необходимо от 18 до 35 г клетчатки в день и много воды. Рекомендуемый объем в 2 л - это всего лишь средний показатель, и он зависит от вашего веса. Чем больше вы весите, тем больше воды вам нужно потреблять.

6. Проблема: у вас постоянно пересыхают губы.

Бальзам для губ тут не поможет - вам, вероятно, нужно просто пить больше воды. Губы не должны трескаться или шелушиться при нормальной гидратации организма.

Решение. Не выкидывайте сразу бальзам для губ, но начинайте увеличивать количество потребляемой воды. Обязательно пейте воду перед каждым приемом пищи.

7. Проблема: когда вы встаете, у вас кружится голова.

Это, вероятно, один из самых не принимаемых во внимание симптомов, поскольку вы списываете головокружение на давление или другие проблемы со здоровьем. На самом деле, недостаток воды в организме замедляет кровообращение, и головокружение возникает от нехватки кислорода.

Решение. Это все же обезвоживание, причем в течение продолжительного времени. Не пытайтесь сразу влить в себя много воды - ограничьтесь двумя чашками для начала, чтобы восстановить водный баланс постепенно.

8. Проблема: вы чувствуете постоянную усталость.

Вода является очень важным элементом необходимым человеческому организму, ее роль нельзя недооценивать. Но в повседневной жизни люди часто забывают употреблять достаточное количество воды в день, что может привести к обезвоживанию. Восемь важных симптомов, говорящих об обезвоживании, публикует flytothesky.ru.

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