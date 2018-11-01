Вечером 1 ноября в разных районах Киева проведена массовая эвакуация людей из-за сообщений о заминировании вокзалов. Счет эвакуируемых идет на тысячи. Речь идет о:

Центральном железнодорожном вокзале (Соломенский район), Южном железнодорожном вокзале (Соломенский район), Дарницком железнодорожном вокзале (Днепровский/Дарницкий районы), Центральном автовокзале (Голосеевский район).

"Да, на линию 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации. По поводу проверки информации я не знаю, этим занимаются правоохранительные органы. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "РБК-Украина".

В пресс-службе полиции Киева прокомментировали, что дання информация проверяется.

Об эвакуации Центрального и Южного вокзалов сообщалось отдельно - там эвакуировали около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала.