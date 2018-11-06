На Київщині викрили банду серійних крадіїв елітних автівок [ Редактировать ]
Банду серійних крадіїв елітних автівок викрили на Київщині. За даними ГПУ, троє чоловіків викрадали VIP-машини, "перебивали" номери кузова та двигуна і продавали.
Під час затримання фігуранти спробували втекти, проте водій не впорався з кермуванням, і авто зловмисників перекинулося.
Злодіям загрожує до 12-ти років ув'язнення із конфіскацією майна.
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