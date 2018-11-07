В фэн-шуй каждый цвет имеет свое значение. Выбирая тот или иной цвет в одежде, вы притягиваете то, что характерно по энергетике этого цвета. С помощью некоторых цветов можно привлечь удачу и поднять настроение.

Синий цвет в одежде

Этот цвет настроит вас на деловой лад. Идете на важную встречу, собеседование, экзамен? Тогда синяя гамма вам поможет. Данный цвет, согласно искусству фэн-шуй наделяет рационализмом, концентрирует внимание на нужных вещах и придает уверенности в себе. Люди, одетые в одежду синего цвета воспринимаются как решительные, умные и рассудительные.

Зеленый цвет

Зеленый цвет символизирует гармонию и спокойствие. Это также цвет жизни и оптимизма. Одевая одежду зеленого цвета, вы заряжаетесь позитивной энергией и хорошим настроением. Носить зеленую гамму рекомендуется импульсивным, меланхоличным и раздражительным людям. Данный цвет поможет им усмирить негативные эмоции.

Черный

Черный цвет является цветом тоски и грусти. Этот цвет притягивает неудачи, депрессии, одиночество и плохое настроение. Его рекомендуется одевать только тогда, когда вы чувствуете переизбыток энергии - он поможет сохранить баланс.

Розовый цвет

Этот цвет притягивает положительные эмоции и легкость. Если вам не хватает романтики и чувств, то почаще одевайте одежду розового цвета, и вы увидите, как неприятности будут обходить вас стороной, а проблемы не покажутся неразрешимыми.

Белый

Это цвет уверенных и гармоничных людей. Если в вашей жизни пошло что-то не так, либо вы сбились со пути, то поносите несколько дней одежду белого цвета - это поможет сосредоточиться на самом главном и привести мысли в порядок.

Красный цвет в фэн-шуй

Красный цвет символизирует энергию и страсть. Если вам не хватает решительности, смелости и упорства, то почаще носите одежду красного цвета. Она придаст вам силы и храбрости, а также поселит в вас тягу ко всему новому.

Желтый

Это цвет позитива. Если вы хотите обратить на себя внимание, то надевайте одежду этого цвета. Вы станете душой компании и центром всеобщего внимания. Не стоит надевать одежду оранжевого цвета на важные мероприятия и переговоры - вы можете прослыть несерьезные человеком.

Напомним, что категорически нельзя хранить дома.