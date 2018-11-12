В Черноморске пропала женщина (фото) [ Редактировать ]
В Черноморске пропала Скутаренко Галина Александровна (1954 года рождения). Женщина ушла из дома 9 ноября, но до сих пор так и не вернулась, сообщили в отделении полиции.
Отмечается, что Галина страдает психическим расстройством и потерей памяти, ранее неоднократно уходила из дома. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза темные, лоб высокий. Женщина была одета в черный плащ-пальто, малиновая вязаная шапка, черные штанишки, черные сапоги.
Фото: Нацполиция
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей женщины, просим позвонить в Черноморское отделение полиции по телефону (04868) 6-02-02, 067 5890264 или 102.
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