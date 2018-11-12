Арешт майна і зерна Росток-Холдингу правомірний - суд [ Редактировать ]
Апеляційний суд Харківської області, розглянувши 8 листопада апеляцію на судовий арешт майна і зернової продукції Росток-Холдингу, підтвердив з урахуванням зібраних слідством доказів обгрунтованість і законність рішення суду першої інстанції.
Про це йдеться в рішеннях суду, які визнають дії правоохоронних органів щодо підприємств Росток-Холдингу правомірними.
Розгляд пов’язано з досудовим розслідуванням кримінальної справи за фактом шахрайського заволодіння акціонерами Росток-Холдингу Віктором Купавцевим і Віктором Кияновським коштами Якова Грибова в компанії Best Grain К/S (Данія).
Апеляційним судом Харківської області 8 листопада було винесено всього вісім рішень. Двома з них суд залишив в силі арешт корпоративних прав та нерухомого майна всіх підприємств Росток-Холдинг.
Іншими шістьма рішеннями суд визнав обґрунтованим арешт зерна на елеваторах і в полях підприємств агрохолдингу, при цьому зобов’язав слідство протягом 72 годин подати в суд першої інстанції клопотання із зазначенням точного обсягу заарештованого зерна. Тобто будь-яка реалізація і відчуження зерна, що належить підприємствам Росток-Холдингу, на сьогоднішній день знаходиться під забороною.
Як раніше писали ЗМІ, 4 вересня 2018 року на Британських Віргінських островах компанія Samoran Investments Limited, яка є співвласником датської Best Grain К/S (Данія), подала позов до акціонерів Росток-Холдинг Віктора Купавцева і Віктора Кияновського за звинуваченням у шахрайстві.
"Віктор Купавцев, будучи співвласником і операційним керуючим датської компанії Best Grain К/S, вивів шахрайським шляхом кошти через підконтрольну йому компанію SIA Latexport. І з їх допомогою створив в 2010 р Росток-Холдинг за сприяння свого партнера в агропромисловому бізнесі Віктора Кияновського", – пояснив юрист Костянтин Лікарчук, який представляє інтереси Samoran Investments Limited.
Віктор Кияновський, будучи депутатом Чернігівської облради, в своїх податкових деклараціях за 2016 і 2017 рр. приховав своє спільне володіння Росток-Холінгом, що є прямим порушенням закону України про запобігання корупції.
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