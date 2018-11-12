Прибуток "на траві". Журналісти та громадські активісти звинувачують очільника ФФУ Андрія Павелка в махінаціях. За їхніми словами керівництво Федерації вже присвоїло 160 мільйонів гривень з державного бюджету. Як працює схема відмивання грошей? І хто намагався зірвати прес-конференцію? Всі подробиці в матеріалі.

Більше двох тисяч футбольних майданчиків та 50 стадіонів до 2020 року.

"Государственный бюджет выделил 270 миллионов гривен".

А в 2018 - 370. Майже стільки ж і з місцевих бюджетів. Головна мета масштабного будівництва - спортивна підготовка дітей.

"Чтобы мы строили для наших детей".

А ще, власні рахунки.

"Произошло это в таких масштабах с момента назначения преславутого главы Федерации Футбола Украины - Андрея Павелко".

Ця історія почалася восени минулого року. В Україні відкрили перший завод з виробництва штучного газону. Обладнання - за останнім словом техніки. Старі покришки обробляють на американському обладнанні, газон виробляють на британському верстаті. Готове покриття шліфують на спеціальному станку з Данії. А от закупівлі, традиційно, за українськими технологіями.

"Для того, чтобы производить по контракту с немецкой фирмой "Политан" немецкую траву немецкого же типа закупала оборудование, внимание, в США, Великобритании, Дании и там только чуть-чуть в Германии фирма "СДТ ФЗЕ". Она располагается в свободной экономической зоне в ОАЭ и обладает всеми признаками пустышки. Фирмы прокладки", - заявив Артем Франков, журналіст.

За даними журналістів, фірма з Еміратів, яка займалася закупівлею техніки - фіктивна. А її участь в схемі призведе до подорожчання обладнання на 20 відсотків.

"Вот в эти полтора миллиона гривен заряжается резко завышенная стоимость самого покрытия. И еще и завышенная стоимость работ, стоимость стадиона, в зависимости от региона, около 600-700 тысяч гривен. Можете посчитать, какой доход на этом люди снимают. Вот эти вот 16 евро за квадратный метр, которые обоснованы единственно только хапужничеством нынешнего руководства Федерации футбола, а больше ничем", - говорить Артем Франков, журналіст.

"Я уверен, что таких амбициозных планов не делал никто".

Стадіони з вітчизняним покриттям коштують дорожче, ніж з імпортним. Вартість одного поля в тендерах ніколи не перевищує півтора мільйона гривень. За словами громадських діячів не випадково, адже таким чином, тендер не потрібно проводити через систему "Прозорро". Та і закупити траву в інших постачальників неможливо. Адже компанія "ФФУ продакшн" - монополіст.

"Закупить продукцию можно только у "ФФУ продакшн" по ценам, которые продиктованы вот именно "ФФУ продакшн". Никакой конкуренции при этом нет", - говорить Артем Франков, журналіст.

Під час розповіді про монополізацію ринку та повний контроль фінансів Павелком, прес-конференцію раптово зривають.

"Тут говорят нас штурмуют".

В залу зайшли кілька десятків молодиків спортивної статури . У всіх закриті масками обличчя, окрім очільника групи. Кажуть, що вони активісти і прийшли боротися з корупцією. Однак назвати організацію, яку представляють, відмовляються.

"Если вы общественная организация, если вы общественность, зачем вы закрываете лица?", - питає Олег Скупинський, адвокат, представник громадськоъ організації "Ініціативи майбутнього".

" - Я просто зриваю цю... це меропріятіє понімаєте?"

А вже після обливають спікерів кефіром.

"Мы делаем замечательно общественно-полезное дело. Мы разоблачаем коррупционеров".

Через 20 хвилин на місце приїжджають кілька нарядів спецпризначенців. Псевдо-активістів затримують.

Після затримання, захід продовжився. За словами журналістів: головна причина подібних "футбольних поборів" Павелка - кількість посад, які він обіймає. Хоча сам голова ФФУ переконує - це недолік.

"Каждый день до 4 утра приходилось работать в комитете и утром вставать все равно в семь утра".

"Не страшно, что он президент Федерации футбола, страшно что при этом он и глава бюджетного комитета Верховной Рады. Соответственно, у него имеется доступ к государственному бюджету", - каже Артем Франков, журналіст.

"Совмещение должностей, недекларипрование достоверной информации о образе и доходах своей жизни. И также принцип конфликта интересов", - говорить Олег Скупинський, адвокат, представник громадської організації "Ініціативи майбутнього".

Окрім бюджетних коштів, Павелко розпоряджається і активами УЄФА. А за три роки в Україну надійшло більше 35 мільйонів євро. Контролюються фінанси і в регіонах. Обласними федераціями футболу керують місцеві політики та люди з оточення Павелка. За фактом такої "монополії" активісти вже звернулись до правоохоронців.

"Нам были подготовлены соотвествующие обращения в такие правоохранительные органы - генеральная прокуратура, НАБУ, Служба безопасности Украины", - говорить Олег Скупинський, адвокат, представник громадської організації "Ініціативи майбутнього".

Порушення законів України вже визнали в НАЗК. У відповіді на запит активістів про займання Павелком кількох посад, в тому числі в УЄФА, зазначили, що це суперечить законам. Є питання в антикорупціонерів і до декларацій Павелка. Фінансові звіти голови бюджетного комітету розглядають вже більше 180 днів. Активісти планують ініціювати припинення повноважень нардепа Павелка.