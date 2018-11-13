Как правильно пить вино: Мадонна провела мастер-класс (видео) [ Редактировать ]
Ни для не кого не секрет, что легендарная певица Мадонна любит и умеет эпатировать публику не только своими нарядами, но и поступками.Так, поп-королева опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она странным образом пьет вино.
В коротком ролике звезда черпает из бокала вино ложкой. "Суп дня", - подписала исполнительница. Поклонники в свою очередь оценили ролик, который за сутки набрал более полутора миллиона просмотров.
Soup du Jour..............🍷 #midnightsnack
Публикация от Madonna (@madonna)
В комментариях фанаты посмеялись над изобретательностью звезды. "Новый способ пить вино?", "Мадонна оригинальна во всем!", "Лучшая, бесспорно", "Неплохой супчик!" - отметили пользователи сети.
Ранее мы сообщали о том, что Мадонна проиграла проиграла в суде иск к бывшей подруге и ассистентке Дарлин Лутц.
по теме
Ани Лорак ошарашила поклонников безвкусным нарядом (фото)
Не прошло и дня, как певица Ани Лорак вновь вызвала бурю критики со стороны своих поклонников
Внучка Софии Ротару разделась перед камерой (фото)
На этот раз Соня привлекла к себе внимание поклонников откровенным снимком
Популярная актриса объяснила, почему сменила имя
Известная актриса призналась, почему изменила свое настоящее имя
People’s Choice Awards: названы победители премии
В минувшее воскресенье прошла 44-я церемония награждения People’s Choice Awards 2018
Регина Тодоренко раскрыла пол будущего ребенка
Известная телеведущая рассказала о том, когда в ее семье ожидается пополнение