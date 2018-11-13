Ни для не кого не секрет, что легендарная певица Мадонна любит и умеет эпатировать публику не только своими нарядами, но и поступками.Так, поп-королева опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она странным образом пьет вино.

В коротком ролике звезда черпает из бокала вино ложкой. "Суп дня", - подписала исполнительница. Поклонники в свою очередь оценили ролик, который за сутки набрал более полутора миллиона просмотров.

В комментариях фанаты посмеялись над изобретательностью звезды. "Новый способ пить вино?", "Мадонна оригинальна во всем!", "Лучшая, бесспорно", "Неплохой супчик!" - отметили пользователи сети.

Ранее мы сообщали о том, что Мадонна проиграла проиграла в суде иск к бывшей подруге и ассистентке Дарлин Лутц.