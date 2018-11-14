Работники группы "Росток-Холдинг" решили держать на контроле отгрузку зерна с элеваторов, чтобы избежать дальнейшего блокирования работы предприятий компании. Несмотря на решение Харьковского апелляционного суда, который позволил возобновить сбор урожая и работу элеваторов, представители Государственной службы охраны пытались остановить загруженные зерном грузовики, сообщает пресс-служба предприятия.

Работники "Росток-Холдинг" собрались 13 ноября под стенами Ичнянского элеватора (Черниговская область) и требовали разблокировать работу предприятия. После вмешательства адвокатов компании и появления представителей национальных и региональных телевизионных каналов машины с грузом смогли выехать по маршруту.

По словам адвоката группы "Росток-Холдинг" Александра Кеера, работники Государственной службы охраны незаконно находились на территории элеваторов группы, вмешивались в их деятельность, блокировали передвижение транспорта и груза. Документы, которые они предоставили, заключены с третьими лицами и противоречат Закону Украины "Об охранной деятельности", - подчеркнул адвокат.

Ситуация в компании остается напряженной. Через рейдерскую атаку сорваны международные контракты и будут штрафные санкции за невыполнение обязательств перед поставщиками и покупателями. По оценкам компании, сумма убытков на сегодняшний день составляет приблизительно 130 млн. гривен.

Как заявляет Генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков, каждый день сумма убытков продолжает расти. "Мы уже не можем выплачивать заработную плату и платить налоги как в местный, так и государственный бюджеты. Все запасы, которые были у компании, исчерпаны. На сегодняшний момент это крайняя точка. Но мы будем стоять, мы будем бороться до последнего. Мы прекрасно понимаем, что в нашем деле люди - это самое главное", - заявил Валерий Ласьков.

Руководство агрокомпании надеется, что в ближайшее время работа предприятий будет полностью разблокирована, а урожай – спасен. Работники "Росток-Холдинг" больше всего хотят сохранить рабочие места и вернуться к нормальному режиму работы.

Как сообщалось ранее, по решению Харьковского апелляционного суда от 8 ноября 2018 года после пяти недель вынужденного простоя предприятиям группы "Росток-Холдинг" наконец удалось восстановить деятельность. Работники хозяйств вернулись к сбору кукурузы и начали отгружать зерно с элеваторов.

Справка: "Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, которая специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. а. К группе также принадлежат 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.