Словакия - Украина: результаты матча [ Редактировать ]
В заключительном матче Лиги наций сборная Украины проиграла Словакии. Поединок проходил в Трнаве на стадионе Антона Малатинского.
Словакия - Украина: 4:1
Останній матч #ЛігаНацій!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 16 ноября 2018 г.
Україна🇺🇦️ поступається Cловаччині😥!#МиЗбірна #СловаччинаУкраїна pic.twitter.com/qt0YF7pVn0
Наша команда пропустила на шестой минуте. Руснак с угла штрафного мощно пробил по воротам, а дезориентированный после рикошета Бойко не смог парировать удар.
Cмотрите также полное расписание Лиги наций УЕФА с датами и временем матчей.
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