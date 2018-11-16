В заключительном матче Лиги наций сборная Украины проиграла Словакии. Поединок проходил в Трнаве на стадионе Антона Малатинского.

Словакия - Украина: 4:1

Наша команда пропустила на шестой минуте. Руснак с угла штрафного мощно пробил по воротам, а дезориентированный после рикошета Бойко не смог парировать удар.

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