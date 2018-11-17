К Земле движется мощная солнечная буря. Шторм состоит из солнечных частиц, которые догонят нашу планету 18 ноября, пишет "Обозреватель".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Так, частицы высвободятся из так называемой корональной дыры, которая открылась в атмосфере Солнца. Их поток будет настолько сильным, что достигнет поверхности Земли. На планете могут произойти серьезные изменения: перебои GPS-навигации, сигнала мобильного телефона и спутникового телевидения, увеличение напряжения в линиях электропередач.

Также, как отмечают медики, 18 ноября ожидаются колебания магнитных полей. Метеозависимым людям советуют быть предельно осторожными. Таким людям рекомендуется больше бывать на свежем воздухе и не забывать проветривать помещение. Также в этот период советуется пить чай с мятой. Исключить из алкоголя сладкое, жирное, мясо и алкоголь. Вместо этого лучше употреблять фрукты с с высоким содержанием калия и магния очень пригодятся: бананы, яблоки, изюм, курага, а так же черная смородина, вишня, черника, клюква, лимоны, абрикосы, персики в свежем или консервированном виде. Они уменьшат воздействие адреналина на нервную систему и помогут сердечно-сосудистой системе справиться с непривычной нагрузкой.

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