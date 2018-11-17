Вбивство журналіста: чому рішення суду у Черкасах обурило не лише активістів, а й правоохоронців? [ Редактировать ]
Учора ввечері Черкаський суд дозволив вийти під заставу організатору й одному з виконавців викрадення та жорстокого вбивства журналіста-майданівця Василя Сергієнка.
Нагадаємо, у квітні 2014 року журналіста насильно вивезли з власного будинку і закатували у лісі. За рік правоохоронцям вдалося знайти п'ятьох виконавців цього злочину, й організатора. Суд над ними триває уже третій рік. Мало не кожне засідання супроводжується гучними скандалами. Адвокати звинувачених весь час намагаються добитися зміни запобіжного заходу. Минулого року одного з виконавців суд звільнив під заставу, а вчора погодив звільнення ще двох.
Обвинувачений в організації вбивства Вадим Мельник може внести заставу - 2 мільйони гривень, Віктору Горбенко призначили - 800 тисяч застави. Це рішення обурило активістів, і вони заблокували зал засідань. Коли правоохоронці намагалися вивести підозрюваних і суддів із залу, зчинилася бійка, у результаті чого постраждали щонайменше троє людей.
У понеділок Черкаська обласна прокуратура має намір подати апеляцію на рішення суду щодо зміни запобіжного заходу Мельнику та Горбенку. Адже рішення обурило не лише активістів, а й правоохоронців.
Одразу після інциденту голова національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook написав: "Як реалізувати конституційне право людини на життя, якщо таке відбувається у правоохоронній системі?"
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