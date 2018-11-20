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20 ноября состоится заключительный тур группового этапа Лиги наций. В поединках предыдущего игрового дня стал известен последний победитель дивизиона А.

Так, борьбу за главный трофей первого в истории розыгрыша продолжат сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии.

Финальная стадия турнира пройдет в Португалии с 5 по 9 июня 2019 года. Полуфинальные пары определятся 3 декабря путем жребия в столице Ирландии - Дублине.

Отметим, что победитель турнира получит 7,5 миллиона евро, финалист - 6,5 миллиона. За третье место полагается 5,5 миллиона евро, за четвертое - 4,5 миллиона.

Сборная Украины, принимающая участие во втором по силе дивизионе соревнований, несмотря на разгромное поражение от Словакии, заняла первое место в своем квартете. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко в следующем розыгрыше турнира (сезон-2022/23) будут играть с сильнейшими командами мира в Лиге А.